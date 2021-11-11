Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
25 ноября 2021 10:26  [62] Госдума приняла бюджет на три года с социальными поправками "Единой России"
25 ноября 2021 09:57  [100] Администрация Нижнего Новгорода запустила опрос о бюджете на 2022 год
24 ноября 2021 11:52  [218] Нижегородские научные организации могут получить субсидию размером до 205 млн рублей
24 ноября 2021 10:35  [268] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 907 млн рублей
23 ноября 2021 19:10  [329] Нижегородская область успешно разместила облигационный заем на сумму 15 млрд рублей
23 ноября 2021 15:40  [244] Индекс физического объема промпроизводства в Нижегородской области составил 114,2%
22 ноября 2021 20:04  [388] Комитет ЗСНО по бюджету и налогам рекомендовал к принятию в первом чтении проект бюджета на 2022 год
22 ноября 2021 19:40  [1069] Доходы бюджета Нижегородской области в 2021 году будут увеличены более чем на 5,4 млрд рублей
22 ноября 2021 17:48  [338] Банк "Открытие": котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию
19 ноября 2021 13:14  [411] Кредиторская задолженность МП "Нижегородское метро" в этом году снизилась на 84 млн рублей
Экономика

Администрация Нижнего Новгорода запустила опрос о бюджете на 2022 год

25 ноября 2021 09:57  [100] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода запустил опрос о бюджете на 2022 год. Об этом сообщили в мэрии.

Согласно информации, опрос размещен на сайте "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

Участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, какая информация о бюджете им наиболее интересна и как им удобнее получать эти сведения.
Сбор данных закончится 25 декабря 2021 года. Участие в опросе анонимное, занимает не более пяти минут и не требует регистрации.

Результаты голосования будут доступны после прохождения опроса, а все предложения граждан будут рассмотрены специалистами депфина.

Напомним, что глава города Юрий Шалабаев одобрил проект городского бюджета на 2022-2024 гг.

Документ был передан для рассмотрения профильным комиссиями в Гордуму.

Доходы бюджета равны его расходам и составляют 44,5 млрд рублей. В целом бюджет останется социально направленным: расходы на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта составят 25,4 млрд рублей или 57% от всех расходов. Проект бюджета опубликован на сайте бюджетнн.рф. 2 декабря состоятся публичные слушания.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Гордума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph