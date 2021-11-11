Администрация Нижнего Новгорода запустила опрос о бюджете на 2022 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода запустил опрос о бюджете на 2022 год. Об этом сообщили в мэрии.

Согласно информации, опрос размещен на сайте "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

Участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, какая информация о бюджете им наиболее интересна и как им удобнее получать эти сведения.

Сбор данных закончится 25 декабря 2021 года. Участие в опросе анонимное, занимает не более пяти минут и не требует регистрации.

Результаты голосования будут доступны после прохождения опроса, а все предложения граждан будут рассмотрены специалистами депфина.

Напомним, что глава города Юрий Шалабаев одобрил проект городского бюджета на 2022-2024 гг.

Документ был передан для рассмотрения профильным комиссиями в Гордуму.

Доходы бюджета равны его расходам и составляют 44,5 млрд рублей. В целом бюджет останется социально направленным: расходы на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта составят 25,4 млрд рублей или 57% от всех расходов. Проект бюджета опубликован на сайте бюджетнн.рф. 2 декабря состоятся публичные слушания.