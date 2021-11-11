Администрация Нижнего Новгорода запустила опрос о бюджете на 2022 год

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Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода запустил опрос о бюджете на 2022 год. Об этом сообщили в мэрии.
Согласно информации, опрос размещен на сайте "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".
Участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, какая информация о бюджете им наиболее интересна и как им удобнее получать эти сведения.
Сбор данных закончится 25 декабря 2021 года. Участие в опросе анонимное, занимает не более пяти минут и не требует регистрации.
Результаты голосования будут доступны после прохождения опроса, а все предложения граждан будут рассмотрены специалистами депфина.
Напомним, что глава города Юрий Шалабаев одобрил проект городского бюджета на 2022-2024 гг.
Документ был передан для рассмотрения профильным комиссиями в Гордуму.
Доходы бюджета равны его расходам и составляют 44,5 млрд рублей. В целом бюджет останется социально направленным: расходы на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта составят 25,4 млрд рублей или 57% от всех расходов. Проект бюджета опубликован на сайте бюджетнн.рф. 2 декабря состоятся публичные слушания.
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