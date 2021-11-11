Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год внесён на рассмотрение в Гордуму Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрация Нижнего Новгорода закончила работу над проектом бюджета на предстоящий финансовый год и плановый период. Глава города Юрий Шалабаев одобрил проект, и директор департамента финансов Юрий Мочалкин представил документ председателю Гордумы Олегу Лавричеву.

Как рассказали в департаменте финансов, бюджет составлен без дефицита, доходы бюджета равны расходам и составляют 44,5 млрд рублей. При этом, собственные доходы планируется увеличить на 23%, межбюджетные трансферты – на 21%.

Бюджет сохранит свою социальную направленность: более 57% от всех расходов будут направлены на образование, культуру, социальную политику.

Так, на текущий ремонт школ и садиков заложена сумма в два раза больше, чем в прошлом году (218 млн рублей в 2022 году против 92,7 млн рублей в 2021), в 2,6 раза увеличены расходы на покупку оборудования (с 71,8 млн рублей до 185,7 млн рублей).

Кроме того, в проекте бюджета заложены средства на ремонтные работы более чем в 20 учреждениях культуры (31,7 млн рублей), на текущий ремонт муниципальных спортивных учреждений будет направлено 40 млн рублей. Также в городе планируется установить 16 новых воркаут-площадок (50 млн рублей).

Расходы на поддержку городского подземного и наземного электротранспорта увеличены на 11% и составят 640,2 млн рублей. На дорожное хозяйство в проекте бюджета предусмотрено 2,5 млрд руб. (1,4 млрд - на содержание дорог, 1,1 млрд рублей - на капитальный ремонт). Дополнительно 252 млн рублей планируется направить на нанесение разметки и модернизацию светофоров.

На содержание благоустроенных городских пространств будет выделено порядка 1 млрд рублей, из них за счёт областного бюджета – 750 млн рублей на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" предусмотрены средства в сумме 513 млн рублей.

Также в бюджете заложены средства на повышение зарплаты отдельным категориям работников муниципальных учреждений города - на 3%.

Проект бюджета опубликован в открытом доступе - на сайте бюджетнн.рф, все желающие горожане могут с ним ознакомиться, а 2 декабря состоятся публичные слушания по проекту.

Напомним, публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" пройдут 17 ноября в режиме онлайн-трансляции.