Лыжню проложат в нижегородском парке "Швейцария" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Лыжню проложат в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте парка.

Согласно информации, по данному вопросу в парке состоялось совещание, в котором приняли участие директор ДЮСШ №5 Дмитрий Стрижак и специалист по прокладыванию профессиональных лыжных трасс Федор Прилуков.

Планируется проложить лыжню для классического хода шириной около 3 метров, протяженностью от 1 километра. Предполагаемый маршрут - от ул. Сурикова, к памятнику афганцам, остановке "Администрация района" и обратно к ул. Сурикова.

Трасса будет проложена специальной техникой и обновляться два раза в неделю.

"На снежную подушку слоем от 30-40 см выезжает техника с навесным оборудованием. Сначала "терка" выравнивает и уплотняет снеговой настил. Затем резак прокладывает лыжню", - пояснили представители парка.

Также в перспективе они надеются на восстановление горнолыжного склона и подъемника на ул. Медицинской, но только в рамках второй очереди благоустройства парка.

Напомним, что в настоящее время парк работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.