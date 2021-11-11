Николай Сатаев: "Я уверен, что пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде введут к 1 сентября" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев выразил уверенность, что пристрой к школе №168 им. Лабузы в мкр. Сортировочный введут к 1 сентября. Об этом он сообщил в ходе заседания комиссии по социальной политике, на которой рассматривался проекта бюджета города на 2022 год.

Николай Сатаев рассказал, что был на строительной площадке и констатировал активные темпы работ на объекте. По его словам, подрядчик уже вставил часть окон.

Также депутат обратил внимание администрации города на необходимость организации пешеходного перехода у объекта.

Напомним, пристрой к школе планируется возвести к июлю 2022 года. Речь идет о достройке объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Путейская, д. 23Б.

Согласно документации, пристрой должен быть рассчитан на 250 мест. Это будет здание разной этажности от 1 до 4. По функциональному назначению пристрой условно делится на четыре блока: в первом разместятся помещения для приготовления пищи, столовая и хозяйственно-бытовые помещения, во втором - учебные, медицинские и хозяйственно-бытовые помещения, а также актовый зал, в третьем - учебные и хозяйственно-бытовые помещения, в четвертом - спортзал и прилегающие к нему подсобные помещения.

Напомним, что строительство пристроя планируется с 2015 года. Тогда был разработан проект, а в 2017 году ООО "Гранит" приступило к выполнению работ. Однако, 2 сентября 2018 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт с ООО "Гранит" из-за невыполнения сроков строительства. На момент расторжения договора, работы на объекте были выполнены на 18%. В 2019 году была проведена корректировка проекта, в 2020 - получено одобрение Госэкспертизы.