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Общество

Николай Сатаев: "Я уверен, что пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде введут к 1 сентября"

25 ноября 2021 15:47  [120] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев выразил уверенность, что пристрой к школе №168 им. Лабузы в мкр. Сортировочный введут к 1 сентября. Об этом он сообщил в ходе заседания комиссии по социальной политике, на которой рассматривался проекта бюджета города на 2022 год.

Николай Сатаев рассказал, что был на строительной площадке и констатировал активные темпы работ на объекте. По его словам, подрядчик уже вставил часть окон.

Также депутат обратил внимание администрации города на необходимость организации пешеходного перехода у объекта.

Напомним, пристрой к школе планируется возвести к июлю 2022 года. Речь идет о достройке объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Путейская, д. 23Б. 

Согласно документации, пристрой должен быть рассчитан на 250 мест. Это будет здание разной этажности от 1 до 4. По функциональному назначению пристрой условно делится на четыре блока: в первом разместятся помещения для приготовления пищи, столовая и хозяйственно-бытовые помещения, во втором - учебные, медицинские и хозяйственно-бытовые помещения, а также актовый зал, в третьем - учебные и хозяйственно-бытовые помещения, в четвертом - спортзал и прилегающие к нему подсобные помещения.

Напомним, что строительство пристроя планируется с 2015 года. Тогда был разработан проект, а в 2017 году ООО "Гранит" приступило к выполнению работ. Однако, 2 сентября 2018 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт с ООО "Гранит" из-за невыполнения сроков строительства. На момент расторжения договора, работы на объекте были выполнены на 18%. В 2019 году была проведена корректировка проекта, в 2020 - получено одобрение Госэкспертизы.

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