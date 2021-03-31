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Пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде планируется возвести к июлю 2022 года

21 апреля 2021 10:52  [127] Общество
Возведение пристроя в 2018 году

Возведение пристроя в 2018 году

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пристрой к школе №168 им. Лабузы в мкр. Сортировочный в Нижнем Новгороде планируется возвести к июлю 2022 года. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 20 апреля.

Речь идет о достройке объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Путейская, д. 23Б.

В начале апреля администрация Нижнего Новгорода объявила электронный конкурс по поиску подрядчика, который выполнит необходимые работы. Начальная (максимальная) цена контракта составила 267,9 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета Нижнего Новгорода с учетом субсидии из бюджета Нижегородской области.

Согласно документации, пристрой должен быть рассчитан на 250 мест. Это будет здание разной этажности от 1 до 4. По функциональному назначению пристрой условно делится на четыре блока: в первом разместятся помещения для приготовления пищи, столовая и хозяйственно-бытовые помещения, во втором - учебные, медицинские и хозяйственно-бытовые помещения, а также актовый зал, в третьем - учебные и хозяйственно-бытовые помещения, в четвертом - спортзал и прилегающие к нему подсобные помещения.

Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 29 апреля. Однако, по словам Дмитрий Горбунова, на сегодняшний день, не подано ни одной заявки.

Согласно информации портала Дневник.ру, в школе №168 в настоящее время обучается 1022 ребенка.

Напомним, что строительство пристроя планируется с 2015 года. Тогда был разработан проект, а в 2017 году ООО "Гранит" приступило к выполнению работ. В новом здании должны были быть не только учебные классы, но и современный спортивный зал, большая столовая.

Однако, 2 сентября 2018 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт с ООО "Гранит" из-за невыполнения сроков строительства. На момент расторжения договора, работы на объекте были выполнены на 18%. Тогда подрядчик объяснил причины расторжения контракта тем, что получил проектную документацию в полном объеме лишь спустя 14 месяцев после подписания муниципального контракта.

В 2019 году была проведена корректировка проекта, в 2020 - получено одобрение Госэкспертизы.

Ранее директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов заявлял, что имеющихся средств в этом году на возведение пристроя не хватает. Было принято решение обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области для перераспределения финансирования. Но комитет по бюджету и налогам принял решение не выделять дополнительные средства на строительство пристроя.

"Если мы увидим, что деньги осваиваются быстрыми темпами, перенесем средства с 2022 года. Будем добавлять по необходимости", - сказала в ходе заседания комитета министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

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Теги:
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