Пристрой к школе №168 в Нижнем Новгороде планируется возвести к июлю 2022 года

Возведение пристроя в 2018 году
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Пристрой к школе №168 им. Лабузы в мкр. Сортировочный в Нижнем Новгороде планируется возвести к июлю 2022 года. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 20 апреля.
Речь идет о достройке объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Путейская, д. 23Б.
В начале апреля администрация Нижнего Новгорода объявила электронный конкурс по поиску подрядчика, который выполнит необходимые работы. Начальная (максимальная) цена контракта составила 267,9 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета Нижнего Новгорода с учетом субсидии из бюджета Нижегородской области.
Согласно документации, пристрой должен быть рассчитан на 250 мест. Это будет здание разной этажности от 1 до 4. По функциональному назначению пристрой условно делится на четыре блока: в первом разместятся помещения для приготовления пищи, столовая и хозяйственно-бытовые помещения, во втором - учебные, медицинские и хозяйственно-бытовые помещения, а также актовый зал, в третьем - учебные и хозяйственно-бытовые помещения, в четвертом - спортзал и прилегающие к нему подсобные помещения.
Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 29 апреля. Однако, по словам Дмитрий Горбунова, на сегодняшний день, не подано ни одной заявки.
Согласно информации портала Дневник.ру, в школе №168 в настоящее время обучается 1022 ребенка.
Напомним, что строительство пристроя планируется с 2015 года. Тогда был разработан проект, а в 2017 году ООО "Гранит" приступило к выполнению работ. В новом здании должны были быть не только учебные классы, но и современный спортивный зал, большая столовая.
Однако, 2 сентября 2018 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт с ООО "Гранит" из-за невыполнения сроков строительства. На момент расторжения договора, работы на объекте были выполнены на 18%. Тогда подрядчик объяснил причины расторжения контракта тем, что получил проектную документацию в полном объеме лишь спустя 14 месяцев после подписания муниципального контракта.
В 2019 году была проведена корректировка проекта, в 2020 - получено одобрение Госэкспертизы.
Ранее директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов заявлял, что имеющихся средств в этом году на возведение пристроя не хватает. Было принято решение обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области для перераспределения финансирования. Но комитет по бюджету и налогам принял решение не выделять дополнительные средства на строительство пристроя.
"Если мы увидим, что деньги осваиваются быстрыми темпами, перенесем средства с 2022 года. Будем добавлять по необходимости", - сказала в ходе заседания комитета министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.
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