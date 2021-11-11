ТРЦ "OCEANIS Mall" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Андрей Абрамов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall" открылся в Нижнем Новгороде 25 ноября. Об этом сообщили представители ТРЦ.

Согласно информации, общая площадь торгового центра составляет более 60 тысяч кв.м., в том числе арендная - 35 тысяч кв.м (110 магазинов).

В торговом центре в настоящее время работает продуктовый гипермаркет площадью более 3 тысяч кв.м, супермаркет парфюмерии и косметики, а также магазины одежды и аксессуаров, ювелирных украшений, техники, товаров для дома, детских товаров, книг и т.д. Кроме того, в торговом центра есть аптека и две оптики.

На четвертом этаже здания открылся фуд-корт. Сообщается, что всего в "OCEANIS Mall" получат воплощение 15 различных концепций кафе и ресторанов.

"В скором будущем появится каток с искусственным льдом", - обещают в торговом центре.

Также для удобства посетителей функционирует наземная и подземная парковки общим количеством на 1000 машиномест.

"Красивый ТЦ, как в сказке, шикарное освещение и уже новогоднее настроение", - написала нижегородка на странице торгового центра в соцсети Instagram.

Напомним, что аквапарк "Океанис" откроется в здании позднее - в первом квартале 2022 года. Вместе с аквапарком откроется термальная зона для вип-посетителей и спортклуб Okeanis fitness. Последний может начать работу немного раньше.

Напомним также, что изначально инвестор (ООО "Акватория развлечений") планировал открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом дата открытия перенеслась на IV квартале 2019 года. В январе назывался новый срок открытия - сентябрь 2020 года. Тогда на изменение сроков повлияла пандемия коронавируса - подрядные организации не могли выйти на объект из-за режима повышенной готовности. Кроме того, карантин влиял на поставку зарубежного оборудования, необходимого для возведения объекта. Затем в компании сообщали, что аквапарк будет открыт в августе 2021 года.

Инвестиции в строительство торгово-развлекательного комплекса составляют 5 млрд рублей.