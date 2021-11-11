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Общество

ДУКИ и ТСЖ оштрафуют за ненадлежащую уборку снега во дворах Нижнего Новгорода

22 ноября 2021 17:36  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Госжилинспекция Нижегородской области в связи с обильными снегопадами проверила качество уборки снега и наледи более чем в 250 дворах. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Как показали проверки, каждая вторая дворовая территория обслуживается ненадлежащим образом.

Как пояснили в ГЖИ, в большинстве случаев очистка снега и наледи производилась не до асфальтового покрытия, отсутствовала обработка реагентами.

Главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области Игорь Сербул подчеркнул, что домоуправляющие компании и ТСЖ будут привлечены к ответственности.

В частности, в отношении крупных управляющих компаний (ДК Московского, Приокского, Советского, Сормовского, МП ГУК), а также ряда ТСЖ уже возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения виновным лицам грозит штраф: домоуправляющей компании - от 250 тыс. до 300 тыс. рублей, ТСЖ - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

"Впереди - сложный зимний период. Работа управляющих компаний и ТСЖ по уборке снега придомовых территорий и очистке кровель от наледи и сосулек остается на особом контроле", - добавил Игорь Сербул.

Напомним, по прогнозам синоптиков сильный ветер и метель накроют Нижний Новгород и область в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Глава города Юрий Шалабаев остался недоволен уборкой городских дворов. Об этом мэр заявил по итогам проверки, которую провел совместно с прокурором города Нижнего Новгорода Игорем Мокичевым.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Снег
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