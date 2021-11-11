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Общество

Пункты по сбору автомобильных покрышек будут созданы во всех районах Нижнего Новгорода

30 ноября 2021 20:23  [83] Общество
Юрий Шалабаев и Светлана Тараскина: подписание соглашения о сборе и переработке автомобильных шин

Юрий Шалабаев и Светлана Тараскина: подписание соглашения о сборе и переработке автомобильных шин

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пункты по сбору автомобильных покрышек планируется создать во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

Соглашение о сборе и переработке автомобильных шин, которые являются отходами четвёртого класса опасности, подписали глава города Юрий Шалабаев и и.о. генерального директора "Дмитровский завод РТИ" Светлана Тараскина.

Данное предприятие является одним из крупнейших в стране заводов по переработке и утилизации отходов, а частности, резиновых покрышек и шин, и производству резиновой крошки.

Глава города отметил, что у нижегородцев уже начала формироваться привычка раздельного сбора отходов.

"Безусловно, это положительно влияет на экологическую ситуацию в нашем городе. Но вопрос по утилизации автомобильных шин стоит достаточно остро. Зачастую горожане используют их как элементы малого благоустройства - огораживают клумбы, проезды, чего делать категорически нельзя. И мы как орган муниципальной власти должны обеспечить людям условия для безопасной утилизации покрышек", - сказал Юрий Шалабаев.

Светлана Тараскина добавила, что сбор автомобильных шин будет организован совместно с администрацией города.

"Наша задача - транспортировать покрышки на территорию своего завода в Московскую область, где и будет осуществляться их переработка - им будет дана вторая жизнь. Продукт переработки - резиновая крошка - используется на беговых дорожках, стадионах и детских площадках как безопасное резиновое покрытие. В зависимости от того, где она будет применяться, мы можем окрашивать её в различные цвета", - рассказала руководитель предприятия.

Кроме того, глава Нижнего Новгорода дал поручение выбрать в каждом районе города места, подходящие для организации централизованных точек сбора использованных автомобильных покрышек, а также привлекать ДУКи и ТСЖ к работе по сбору покрышек на своих территориях.

"И ещё важный момент – необходимо проработать с подрядчиками дальнейшее использование переработанного сырья. В следующем году при благоустройстве общественных пространств – спортивных, детских площадок - предусмотреть использование подобного безопасного резинового покрытия", - заявил Юрий Шалабаев.

Ранее замдиректора городского департамента благоустройства Алексей Краснов рассказал, что за этот год около 7 тысяч шин общим весом более 70 тонн отправлено на переработку, благодаря чему было произведено около 4 тысяч кв.м покрытия для спортивных и детских площадок.

Напомним, в Нижнем Новгороде функционируют 49 экопунктов, которые принимают вторсырье, в том числе, вышедшую из строя бытовую технику. Так, за 2020 год нижегородцы сдали 9 млн алюминиевых банок, 8 млн ПЭТ-бутылок и 3,5 тыс. тонн картона.

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Теги:
Отходы Экология Юрий Шалабаев
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