Определяются места для установки новогодних елей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 декабря 2021 18:16  [34] Нижегородцы могут задать вопросы главному Деду Морозу России
01 декабря 2021 17:30  [236] Гости нижегородской Губернаторской ёлки увидят ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила"
01 декабря 2021 17:11  [123] Фестиваль "Горьковская ёлка" откроется в Нижнем Новгороде 25 декабря
01 декабря 2021 16:44  [118] "Кузницу снежинок" смогут посетить нижегородцы в Кремле
01 декабря 2021 15:05  [201] Посещение нижегородского "Арсенала" теперь возможно без QR-кодов
01 декабря 2021 14:39  [444] Новогодний парад сказочных героев на Большой Покровской состоится 11 декабря
01 декабря 2021 13:29  [274] Ледовое шоу "Щелкунчик" представят нижегородцам на стадионе "Труд" вместо "Алисы в стране чудес"
01 декабря 2021 12:28  [167] Кинофестиваль "Детский Киномай" пройдёт в Нижнем Новгороде с 3 по 7 декабря
01 декабря 2021 11:52  [215] Фестиваль "Рок Чистой воды-2022" пройдёт на площади Минина и Пожарского 30 июля
01 декабря 2021 09:06  [174] Держателями "Пушкинской карты" стали более 66 тысяч нижегородцев
Культура и отдых

Фестиваль "Горьковская ёлка" откроется в Нижнем Новгороде 25 декабря

01 декабря 2021 17:11  [123] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "Горьковская ёлка" откроется в Нижнем Новгороде 25 декабря и продлится до 9 ноября. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря. 

В этом году фестиваль организуют на площади Горького. Площадь Минина перекрываться для транспорта не будет.

На площадке фестиваля установят главную ёлку Нижнего Новгорода. Она будет искусственной, высотой до 20 метров.

У ее основания развернется "Горьковская ярмарка — 800". В 20 торговых домиках можно будет приобрести подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое. Ярмарка будет работать до 7 января.

Планируется присутствие на площадке аниматоров и музыкантов.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году носит титул "Новогодней столицы России", а значит у него должна быть своя концепция празднования. Ключевым символом праздника выбрана "волшебная кузница снежинок", где снежинки изготавливаются в стиле казаковской филиграни, а главным героем сказки стал мальчик-мечтатель Ваня. Празднование откроется 11 декабря парадом сказочных героев на ул. Большой Покровской. 

Главной локацией празднования станет Нижегородская ярмарка. 

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph