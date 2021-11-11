Фестиваль "Горьковская ёлка" откроется в Нижнем Новгороде 25 декабря Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "Горьковская ёлка" откроется в Нижнем Новгороде 25 декабря и продлится до 9 ноября. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.

В этом году фестиваль организуют на площади Горького. Площадь Минина перекрываться для транспорта не будет.

На площадке фестиваля установят главную ёлку Нижнего Новгорода. Она будет искусственной, высотой до 20 метров.

У ее основания развернется "Горьковская ярмарка — 800". В 20 торговых домиках можно будет приобрести подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое. Ярмарка будет работать до 7 января.

Планируется присутствие на площадке аниматоров и музыкантов.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году носит титул "Новогодней столицы России", а значит у него должна быть своя концепция празднования. Ключевым символом праздника выбрана "волшебная кузница снежинок", где снежинки изготавливаются в стиле казаковской филиграни, а главным героем сказки стал мальчик-мечтатель Ваня. Празднование откроется 11 декабря парадом сказочных героев на ул. Большой Покровской.

Главной локацией празднования станет Нижегородская ярмарка.

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