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Культура и отдых

Новогодний парад сказочных героев на Большой Покровской состоится 11 декабря

01 декабря 2021 14:39  [123] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодний парад сказочных героев состоится на ул. Большой Покровской 11 декабря. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Праздничное шествие начнется от стен Нижегородского кремля и завершится на площади Горького. Режиссером театрализованного действия выступит Анна Холзакова, организационными вопросами будет заниматься Нижегородский ТЮЗ. В рамках парада зрителям расскажут сказочную историю, которая положит идейное начало празднествам во всех районах города. 

Как сообщалось ранее, ключевым символом праздника выбрана "волшебная кузница снежинок", где снежинки изготавливаются в стиле казаковской филиграни, а главным героем сказки стал мальчик-мечтатель Ваня.

"В параде будет представлено большое количество ростовых кукол, актеров, музыкантов. Шествие будет останавливаться на станциях на ул. Большой Покровской, где будут происходить активности", - пояснил Олег Беркович.

Всего предусмотрено 16 станций: Нижегородский кремль, подземный переход рядом с ним, выход из подземного перехода, учебный театр Нижегородского театрального училища, магазин "Нижний 800", Нижегородский театр драмы им. Горького, арт-объект "Трамвай", трамвайные пути у ДК Свердлова, сквер им. Свердлова, здание Государственного банка, площадка у Нижегородского театра кукол, магазин Художественные промыслы, кинотеатр "Октябрь" и площадь рядом с ним, пересечение с ул. Малой Покровской, пл. Горького.

В качестве примера министр рассказал, что подземный переход у Кремля в этот день станет "Пещерой горного короля". Он будет тематически оформлен, а внутри будет звучать одноименное произведение Эдварда Грига. На выходе участников парада и зрителей будет ждать выступление Губернского оркестра в образе оркестра игрушек.

К этому моменту улица Большая Покровская уже будет украшена новогодней иллюминацией, и в этот день она будет включена.

Затем к 25 декабря на улице установят арт-объекты, а с 1 января там начнется работа пяти уличных театральных станций. 

Напомним, что Нижний Новгород в этом году признан "Новогодней столицей России-2022".

Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Нижний Новгород 10 декабря.

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Теги:
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