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Культура и отдых

Гости нижегородской Губернаторской ёлки увидят ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила"

01 декабря 2021 17:30  [220] Культура и отдых

Фото: с сайта шоу

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гости нижегородской Губернаторской ёлки увидят ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.  

Запланировано три представления 28 декабря на льду КРК "Нагорный". Вход для детей будет свободный, по предварительной регистрации.

"Это социальный проект, который мы будем проводить совместно с министерством образования и министерством социальной политики Нижегородской области", – добавил Олег Беркович.

Как сообщается на сайте шоу, это мюзикл на льду.

В шоу участвуют: Алина Загитова (Людмила), Петр Чернышев (Руслан), Маргарита Дробязко (Наина), Повилас Ванагас (Финн), Евгений Кузнецов (Черномор), Филип Уоррен (Рогдай), Максим Ковтун (Фарлаф), Нодар Маисурадзе (Ратмир), Елена Йованович (Рыбачка). 

При этом будут звучать музыкальные композиции в исполнении Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Александра Панайотова, Татьяны Шаманиной, Александра и Никиты Поздняковых, Александра Жулина и Алексея Сеченова.

Напомним, в рамках празднования Нового года в Нижнем Новгороде будет показано еще одно шоу Татьяны Навки - "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Нижегородцы смогут увидеть его на церемонии закрытия на Нижегородской ярмарке 9 января. 

Напомним также, ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и мышиный король" представят нижегородцам на стадионе "Труд" 2-8 января. Кроме того, Илья Авербух поставит гала-концерт с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период" 24 декабря.

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Теги:
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