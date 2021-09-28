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Общество

Монтаж балок пролетных строений развязки на Циолковского завершится к декабрю

22 октября 2021 12:56  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Монтаж балок пролетных строений транспортной развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде завершится к декабрю. Об этом сообщил заместитель директора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог ГУАД НО Андрей Лежнин в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 22 октября.

По его словам, монтаж железобетонных балок уже завершен на 90%, металлических - на 70%.

Андрей Лежнин также добавил, что возведение всех 18 опор основного хода путепровода завершено, готовы все опоры для устройства съездов. Сейчас ведутся работы по устройству шумозащитных экранов и ливневой канализации.

"Общая техническая готовность объекта 61%", - сказал он.

Отметим, что с начала месяца готовность объекта увеличилась на 8%.

Ранее сообщалось, что набранные темпы строительства направлены на достижение максимальной строительной готовности объекта в 2021 году.

Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года. 

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Стоимость работ составляет 4,8 млрд рублей.

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Теги:
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