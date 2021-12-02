Стереоскопы с фотографиями из прошлого установили на пяти улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в знаковых исторических местах установили восемь стереоскопов. Объекты появились в рамках проекта "Нижний в 3D – взгляд через эпоху".

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, данный проект был инициирован Фондом сохранения фотонаследия им. С.В. Челнокова и Государственным Русским музеем фотографии, а затем получил грантовую поддержку АНО "Центр 800".

С помощью установленных на улицах стереоскопов нижегородцы и гости города могут увидеть архивные объёмные 3D-виды Нижнего Новгорода конца XIX - начала XX века - уникальные работы Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Дмитрия Смирнова, а также тиражные стереопары неизвестных авторов, выпущенные издательством "Underwood&Underwood".

Стереоскопы установлены в следующих местах:

- на пересечении улиц Должанской и Мануфактурной: вид на ярмарочные ряды;

- Окская набережная (улица Стрелка,1): вид на Оку с плашкоутного моста;

- у Канавинского моста: вид на Нижневолжскую набережную;

- улица Рождественская,24: вид на церковь Козьмы и Демьяна и пассаж Блинова;

- улица Рождественская,11: вид на Кремлевский фуникулер;

- улица Б. Покровская,30: вид на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы;

- улица Б. Покровская,8: вид на М. Покровскую;

- на пересечении улиц Славянской и Студёной: вид на усадьбу Седова и Храм Святителей Московских.

Размещение объектов отмечено на карте:

Пользование стереоскопами бесплатное, подчеркнули в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгород планируется воссоздать исторический облик улицы Кожевенной. В рамках концепции предлагается стилизовать под старину оформление вывесок, указателей и нумерации домов для воссоздания облика улицы. Кроме того, предусмотрено размещение на домах табличек с QR-кодами с информацией об их истории и десяти барельефов с изображением героев пьесы "На дне" с цитатами из произведения.