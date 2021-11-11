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Общество

Исторический облик улицы Кожевенной планируется воссоздать в Нижнем Новгороде

24 ноября 2021 12:47  [112] Общество

Фото: Алексей Манянин (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Исторический облик улицы Кожевенной планируется воссоздать в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Председатель правления Фонда "Земля Нижегородская", доктор социологических наук Александр Сериков представил депутатам концепцию развития территории от улицы Широкой до Чкаловской лестницы, а также от Нижневолжской набережной до бровки Кремля - ул. Кожевенная, Рыбный, Казарменный, Кожевенный переулки.

Ранее Фонд "Земля Нижегородская" получил грант Фонда культурных инициатив президента РФ на реализацию проекта историко-культурного туризма "Миллионка". По словам Александра Серикова, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил представителям городских департаментов и экспертам подготовить предложения о доработке подготовленной в рамках проекта концепции до 15 декабря. Затем начнется ее реализация.

"Основная цель проекта - создание нового креативного арт-пространства "Миллионка" на исторической территории Старого Нижнего через раскрытие системы ценностей, среды и быта, в которых создавал произведения писатель Максим Горькой, и предложение оригинальных брендовых туристических продуктов для гостей знакового места", - пояснил Александр Сериков.

В частности в рамках реализации концепции предлагается стилизовать под старину оформление вывесок, указателей и нумерации домов для воссоздания облика улицы.

Кроме того, предусмотрено размещение на домах табличек с QR-кодами с информацией об их истории и десяти барельефов с изображением героев пьесы "На дне" с цитатами из произведения. В честь открытия барельефов планируются театрализованные презентации.

Также совместно с Управлением по туризму Нижнего Новгорода Фонд намерен создать на ул. Кожевенной "Живой музей ремесел", где бы смогли работать мастера НХП. Ранее представители отрасли выходили с инициативой организовать там ремесленный квартал.

Авторы концепции также предлагают размещение на улице тематических малых архитектурных форм. Что именно будет установлено, определят на творческом конкурсе эскизов "Человек - это звучит гордо!". 

Еще один конкурс запланирован для экскурсоводов, которым будет предложено подготовить экскурсионные программы по арт-пространству. В том числе с демонстрационной "Ночлежной квартиры" на месте нахождения ночлежки в 19 веке. Отметим, Александром Сериковым разработан свой экскурсионный маршрут "Босяцкая Миллионка".

Долгие годы было принято считать, что ночлежка, в которой проходило действие пьесы "На дне", находилась в доме нижегородского купца Николая Бугрова по адресу: улица Рождественская, д. 2. Однако Александр Сериков отмечает, что находилась она на самом деле на Кожевенной, которая в те годы носила название Живоносновская, по имени церкви Живоносного источника. Данные, доказывающие этот факт, удалось узнать из отчета ночлежки Бугрова, напечатанного в 1906 году и санитарного обследования за подписью врача Юрковского, которое тот выполнил по заданию городской санитарной комиссии в 1903 году.

Александр Сериков также рассказал о планах по изданию сборника "Наследие Рождественской стороны. Миллионка", куда войдут исторические документы и фотографии, связанные с историей территории.

Уже сейчас на ул. Кожевенной размещена стационарная уличная фотоэкспозиция "Миллионка на Волге: быт и нравы". В дальнейшем предполагается расширение этой выставки и издание путеводителя по ней. 

Депутаты Гордумы приняли решение осмотреть территорию и внести свои предложения.

Напомним, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода проводилось благоустройство ул. Кожевенной, площади Народного единства и Ивановского съезда.

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