Экскурсию по подземелью Пороховой башни подготовили в Нижегородском кремле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экскурсию по подземелью Пороховой башни подготовили в Нижегородском кремле. Об этом сообщается на сайте АНО "Центр 800".

Посетить мероприятие пока смогут только обладатели "Пушкинской карты" (нижегородцы и гости города от 14 до 22 лет). Желающих разделят на маленькие группы до 6 человек.

Отмечается, что ранее доступ нижегородцев в подземелья был закрыт.

Генеральный прогон экскурсии запланирован на 14:00 9 декабря.

Напомним, что этим летом в Кремле открылся кольцевой маршрут восстановленного боевого хода. По боевому ходу в старину передвигались стрельцы - защитники крепости. Протяженность боевого хода - 2 км 46 метров.

Ранее сообщалось, что держателями "Пушкинской карты" стали более 66 тысяч нижегородцев.