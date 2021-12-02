Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2021 11:42  [16] Пункт жизнеобеспечения развернут на трассе М7 в Нижегородской области из-за непогоды
07 декабря 2021 11:15  [111] Экскурсию по подземелью Пороховой башни подготовили в Нижегородском кремле
07 декабря 2021 10:50  [121] Юрий Шалабаев дал поручение оперативно закрыть тепловой контур на доме №15 по проспекту Ленина
06 декабря 2021 19:46  [264] Нижегородский район очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений
06 декабря 2021 19:08  [272] Нижегородцы могут контролировать работу своего ДУКа в режиме онлайн через систему ГИС ЖКХ
06 декабря 2021 18:56  [280] Переболевшие COVID-19 нижегородцы восстанавливаются с помощью электролечения и гирудотерапии в Воротынской ЦРБ
06 декабря 2021 18:39  [254] В Кстове прошёл финал конкурса детского рисунка "Чистый взгляд"
06 декабря 2021 18:25  [248] Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-тесте на знание Конституции РФ
06 декабря 2021 18:13  [257] Победителями финала конкурса "Цифровой прорыв" стали 12 нижегородцев
06 декабря 2021 17:58  [258] Уже более 177 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Общество

Экскурсию по подземелью Пороховой башни подготовили в Нижегородском кремле

07 декабря 2021 11:15  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экскурсию по подземелью Пороховой башни подготовили в Нижегородском кремле. Об этом сообщается на сайте АНО "Центр 800".

Посетить мероприятие пока смогут только обладатели "Пушкинской карты" (нижегородцы и гости города от 14 до 22 лет). Желающих разделят на маленькие группы до 6 человек.

Отмечается, что ранее доступ нижегородцев в подземелья был закрыт.

Генеральный прогон экскурсии запланирован на 14:00 9 декабря.

Напомним, что этим летом в Кремле открылся кольцевой маршрут восстановленного боевого хода. По боевому ходу в старину передвигались стрельцы - защитники крепости. Протяженность боевого хода - 2 км 46 метров. 

Ранее сообщалось, что держателями "Пушкинской карты" стали более 66 тысяч нижегородцев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph