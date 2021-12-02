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Экскурсию по подземелью Пороховой башни подготовили в Нижегородском кремле. Об этом сообщается на сайте АНО "Центр 800".
Посетить мероприятие пока смогут только обладатели "Пушкинской карты" (нижегородцы и гости города от 14 до 22 лет). Желающих разделят на маленькие группы до 6 человек.
Отмечается, что ранее доступ нижегородцев в подземелья был закрыт.
Генеральный прогон экскурсии запланирован на 14:00 9 декабря.
Напомним, что этим летом в Кремле открылся кольцевой маршрут восстановленного боевого хода. По боевому ходу в старину передвигались стрельцы - защитники крепости. Протяженность боевого хода - 2 км 46 метров.
Ранее сообщалось, что держателями "Пушкинской карты" стали более 66 тысяч нижегородцев.
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