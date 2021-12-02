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Общество

Спецтехника начала обработку улиц Нижнего Новгорода реагентами перед снегопадом

07 декабря 2021 12:21  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Спецтехника начала обработку улиц Нижнего Новгорода противогололедными материалами перед снегопадом. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно информации, такое поручение дал глава города Юрий Шалабаев.

"Особое внимание прошу уделять остановкам общественного транспорта, чтобы вечером, когда прогнозируется наиболее сильный снег, люди беспрепятственно смогли добраться до дома", - сказал он.

Напомним, что 7 и 8 декабря синоптики прогнозируют сильный снегопад в регионе. В этой связи дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности

Помимо этого жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

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Теги:
Снег Юрий Шалабаев
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