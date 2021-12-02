Подрядчик приступил к возведению пристроя к нижегородской школе №117 Общество

Школа №117 Фото: с сайта школы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подрядчик приступил к возведению пристроя к нижегородской школе №117. Об этом сообщила заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 7 декабря.

Согласно информации горадминистрации, контракт с ООО "Мегаполис" заключен 15 октября 2021 года.

Сейчас на объекте проводятся подготовительные работы. По словам Татьяны Гераськиной, рабочие приступили к разработке котлована и погружению пробных свай.

Пристрой будет трехэтажным с подвалом. Площадь объекта составит 3,5 тысяч кв.м. Здание рассчитывается на 400 учащихся.

Завершить строительство планируется до 15 декабря 2022 года.

Татьяна Гераськина также напомнила о том, что сейчас ГК "АвиаПромСтрой" ведется строительство пристроя к школе №168. Техническая готовность объекта сейчас - 45%. По контракту работы должны быть завершены к 16 апреля 2022 году.

Она отметила, что отставаний нет по обоим объектам.