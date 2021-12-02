Мызинский мост обрабатывают противогололедными материалами

Мызинский мост в Нижнем Новгороде обрабатывают противогололедными материалами. Об этом сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов на своей странице в соцсети Instagram.
Он рассказал, что лично контролирует процесс.
"Сейчас я нахожусь на подъеме Мызинского моста. В течение часа мы провели четыре обработки солью. Вся техника работает, дворники работают", - сказал он.
Глава Приокского района подчеркнул, что ожидаемая продолжительность снегопада - полтора дня.
Напомним, что 7 и 8 декабря синоптики прогнозируют сильный снегопад в регионе. В этой связи дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности.
Ранее сообщалась, что спецтехника также обрабатывает улицы Нижнего Новгорода противогололедными материалами перед снегопадом.
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