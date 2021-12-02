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Общество

Пробки в 10 баллов регистрируются на дорогах Нижнего Новгорода

07 декабря 2021 17:46  [61] Общество

Фото: портал Яндекс.Пробки

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пробки в 10 баллов регистрируются на дорогах Нижнего Новгорода. Актуальная информация об этом размещена на портале Яндекс.Пробки.

Согласно данным на 17:45, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города, но особенно в исторической его части.

В том числе темно-красным выделены ул. Родионова, Максима Горького, Ильинская, Ванеева, Ошарская, Генкиной, Барминская, пр. Гагарина, Кремлевский бульвар и другие.

На дорогах города произошло несколько ДТП.

Напомним, что 7 и 8 декабря синоптики прогнозировали сильный снегопад в регионе. В этой связи дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности.  На трассе М-7 "Волга" специалисты ГУ МЧС развернули пункт жизнеобеспечения.

Метель началась сегодня днем и продолжается до сих пор.

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Теги:
Дороги Транспорт
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