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Пробки в 10 баллов регистрируются на дорогах Нижнего Новгорода. Актуальная информация об этом размещена на портале Яндекс.Пробки.
Согласно данным на 17:45, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города, но особенно в исторической его части.
В том числе темно-красным выделены ул. Родионова, Максима Горького, Ильинская, Ванеева, Ошарская, Генкиной, Барминская, пр. Гагарина, Кремлевский бульвар и другие.
На дорогах города произошло несколько ДТП.
Напомним, что 7 и 8 декабря синоптики прогнозировали сильный снегопад в регионе. В этой связи дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности. На трассе М-7 "Волга" специалисты ГУ МЧС развернули пункт жизнеобеспечения.
Метель началась сегодня днем и продолжается до сих пор.
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