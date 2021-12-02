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Общество

Четыре школы планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии до 2023 года

07 декабря 2021 20:07  [94] Общество
Четыре школы планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии до 2023 года

Четыре школы планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии до 2023 года

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Четыре школы планируется построить в Нижнем Новгороде с использованием механизма концессии в 2022-2023 годах. Об этом стало известно 7 декабря 2021 года на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, озвученной на заседании, в 2022 году в Нижнем Новгороде планируется начать строительство четырёх общеобразовательных школ в рамках концессионных соглашений.

По данным замдиректора департамента строительства и капитального ремонта Татьяны Гераськиной, это школа на 1500 мест в микрорайоне "Цветы", школа на 825 мест на Украинской улице, школа на 1100 мест в микрорайоне "Мончегорский", школа на 800 мест в ЖК "Новая Кузнечиха 2".

Данные объекты были утверждены по результатам второй волны отбора на предоставление федеральной субсидии. В настоящее время концессионные соглашения на строительство данных школ проходят согласование в региональном правительстве, добавили в Гордуме.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что восемь новых школ планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии в 2023-2024 годах. Речь шла о строительстве в 2023 году школы на 700 мест в ЖК "Цветы-1" в Приокском районе, на 400 мест - на ул. Украинская в Ленинском районе, на 1600 мест - в ЖК "Зенит" и на 700 мест - в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе. В 2024 году предполагалось построить школы на 1100 мест в ЖК "Торпедо", на 1100 мест – в микрорайоне "Мончегорский" в Автозаводском районе, на 800 мест – в ЖК "Белый город" в Советском районе и на 405 мест – на ул. Вязниковская в Канавинском районе.

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Теги:
Концессия Школы
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