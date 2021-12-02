ФОКОТ на стадионе "Красная Этна" в Нижнем Новгороде заработает во II квартале 2022 года Спорт

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) на территории стадиона "Красная Этна" в Нижнем Новгороде заработает во II квартале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.



Согласно информации, на сегодняшний день завершены работы по подготовке основания для установки спортивного оборудования.

Само оборудование должно быть поставлено министерством спорта РФ и министерством спорта Нижегородской области до конца 2021 года.

Кроме того, департаментом сейчас прорабатывается вопрос по разработке проектно-сметной документации для строительства крытых спортивных объектов на стадионе "Красная Этна".

Напомним, по итогам инспекции в октябре этого года Юрий Шалабаев дал поручение предусмотреть на стадионе крытые конструкции для занятий футболом, хоккеем и другими видами спорта.

Напомним также, что в состав ФОКа открытого типа войдут хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные тренажеры. Кроме того, реконструируют беговые дорожки.