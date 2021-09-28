Оборудование для ФОКа открытого типа на стадионе "Красная Этна" поступит до конца октября Спорт

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оборудование для ФОКа открытого типа (ФОКОТ) на стадионе "Красная Этна" должно поступить до конца октября. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в рамках проверки хода ремонтных работ на стадионе.

Согласно информации, в настоящее время на стадионе ведется устройство оснований для спортивной площадки ГТО и ФОКОТа, выполняется установка ограждения площадок и входной группы, а также благоустройство территории, включающее парковку, пешеходные дорожки.

По итогам инспекции глава города Юрий Шалабаев дал поручение, не дожидаясь поставок оборудования, проработать вопрос о создании "Центра внешкольного спорта" с привлечением к занятиям физической культурой и спортом занимающихся в общеобразовательной школе № 138 и учащихся колледжа, расположенного неподалеку.

"Я дал поручение проработать второй этап развития данной территории, возможно, следует предусмотреть крытые конструкции для занятий футболом, хоккеем и другими видами спорта", - заявил он.

Глава города Юрий Шалабаев также отметил, что в плане благоустройства стадиона предусмотрено устройство парковки для транспорта посетителей.

Ранее сообщалось, что ФОКОТ на стадионе "Красная Этна" необходимо завершить до 30 октября, но подрядчик работает с опережением.

Напомним, что в состав ФОКа открытого типа войдут хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные тренажеры. Кроме того, реконструируют беговые дорожки.

Расчистка территории стадиона началась в июне.