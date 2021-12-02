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Общество

Нижегородский дептранс рассказал о правилах и нормативах уборки снега с улиц города.

08 декабря 2021 18:51  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода рассказали, какие существуют правила и нормативы при уборке снега с улиц.

Так, обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится после получения предупреждения от метеорологической службы о возникновении гололёда, то есть ещё до начала выпадения осадков.

В первую очередь противогололёдными материалами обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки: крутые спуски, повороты и подъёмы, мосты, эстакады, тоннели, а также остановки пассажирского транспорта, площади, перроны железнодорожных вокзалов.

При этом снегоуборочные работы на указанных участках должны начинаться не позднее одного часа после окончания снегопада.

Спецтехника сметает снег на обочины, формируя на них снежные валы. Согласно действующим нормативам, снежные валы необходимо убрать с улиц города в течение пяти суток после окончания снегопада. Их вывозят на полигон или станцию снеготаяния.

А вот вывоз снега от остановок, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, с территорий мест массового посещения людей (ТРЦ, рынков, вокзалов, автостанций, театров, школ), с подъездных путей к медучреждениям, а также с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, должен производиться в течение суток.

Как отметили в дептрансе, во время сильного снегопада первоочередная задача коммунальщиков – очистить от снега проезжую часть основных дорог и магистралей, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортной сети. Подметание проезжей части производится, когда толщина снежного покрова достигает 5 см, а при длительных снегопадах работы повторяют после выпадения каждых 5 см неуплотненного снега, а каждые 3-4 часа необходима обработка противогололёдными материалами.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев 8 декабря совершил инспекционный объезд всех районов Нижнего Новгорода, основываясь на обращениях нижегородцев, поступивших ему в соцсетях и на платформе "Лобачевский". По итогам проверки мэр заявил, что остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров в городе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Нижнем Новгороде выпало более 40% месячной нормы осадков. Снегопад продлится как минимум до конца дня 8 декабря.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Снег
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