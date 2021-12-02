Благоустройство площади Революции в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году Общество

Концепция благоустройства Фото: архитектурное бюро MLA+ и OTS Lab

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство площади Революции в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Речь идет о площади перед железнодорожным вокзалом, расположенной по нечетной стороне пл. Революции, ограниченной ул. Даля, ул. Советской, проезжей частью пл. Революции и красной линией застройки.

Благоустройство данной территории планировалось начать в сентябре 2021 года и завершить к декабрю. Подрядчиком должен был выступить ООО "Горстрой". Стоимость контракта - 119,69 млн рублей, источник финансирования – внебюджетные средства. Однако работы были перенесены.

"Это связано с необходимостью более детально проработать и согласовать все проектные решения с учетом комплексного подхода к благоустройству", - пояснили в АНО "Центр 800".

Работы стартуют после установления устойчивых положительных температур.

Отметим, что благоустройство пройдет в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Заказчик работ - АНО "Центр 800". Концепция площади разработана архитектурными бюро MLA+ и OTS Lab, куратор - Институт развития городской среды Нижегородской области.

В рамках благоустройства предполагается обновление мощения площади у железнодорожного вокзала, создание озелененных зон отдыха и ожидания, установка информационных и навигационных стендов. Планируется, что после благоустройства зоны общественного транспорта и остановок станут более комфортными для горожан и туристов.