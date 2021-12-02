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Общество

Более десяти новогодних площадок в Нижнем Новгороде начнут работу с 25 декабря

10 декабря 2021 15:30  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более десяти новогодних площадок в Нижнем Новгороде начнут работу с 25 декабря. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Так, в этот день начнут работу праздничные локации на площади Горького и площади Минина, а также на площади Советской, территориях у ДС "Юность" в Московском районе и кинотеатра "Россия" в Ленинском районе.

Кроме того гуляния запланированы в городских парках:  "Автозаводский" и на территории Второго паркового озера в Автозаводском районе, в парке "Дубки" и парке "Станкозавода" - в Ленинском районе, в парке "Светлоярский" - в Сормовском и в детском парке им. Свердлова в Нижегородском районе.

"На этих площадках будут установлены новогодние елки, фотозоны, световые инсталляции, можно будет посетить рождественские ярмарки и спортивные состязания", - рассказали в департаменте.

Также одной из площадок новогодних гуляний станет парк "Швейцария", где нижегородцы и гости города смогут посетить каток и рождественскую ярмарку, принять участие в спортивных соревнованиях и посмотреть мультимедийное шоу в детском центре. Юные нижегородцы смогут прокатиться на "Новогоднем экспрессе".

В департаменте добавили, что в новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января будет организован доступ на площадки на пл. Минина и пл.Советской, у кинотеатра "Россия" , у ДС "Юность" и в городские парки.

Отмечается, что в новогоднюю ночь запланирован запуск салюта сразу на нескольких площадках.

Напомним, праздничные мероприятия, посвящённые Новому году, начнутся в Нижнем Новгороде уже завтра, 11 декабря, праздничным парадом сказочных героев. Основной локацией новогодних активностей станет территория Нижегородской ярмарки, а также пл. Горького и ул. Б. Покровская.

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Теги:
Новый год Праздники
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