Ледовые катки начали монтировать в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледовые катки начали монтировать в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

На центральной площади парка около остановки "Медицинская" с 25 декабря по 28 февраля будут работать два катка с искусственным покрытием.

В связи с продолжительными монтажными работами площадь будет частично перекрыта.

"Администрация парка приносит извинения за временные неудобства и обращает внимание, что движение по парку возможно по обеим сторонам центральной площади", - говорится в сообщении главы города.

Напомним, что праздничные катания на свежем воздухе будут сопровождаться иллюминацией и музыкой.

Кроме того, в парке всё это время будет работать прокат снаряжения, а также будут организованы зоны для отдыха и ожидания.

Ранее сообщалось, что почти 70 катков в восьми районах Нижнего Новгорода будет работать этой зимой. Больше всего ледовых площадок – 24 – появится в Автозаводском районе.

Напомним также, что нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов, но при условии ограничения по числу посетителей - данный вопрос оставлен на усмотрение администраций. Но пока все открывшиеся для катаний площадки принимают любителей коньков только по QR-кодам - зато без ограничений по количеству.