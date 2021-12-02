Девелоперская компания из Санкт-Петербурга реализует проект на Черниговской набережной Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девелоперская группа компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализует проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе компании в соцсети ВКонтакте.

"Мы купили площадку для реализации нашего первого проекта в Нижнем Новгороде", - написали представители компании.

Согласно информации, "GloraX City Chernigovskaya" будет представлять собой порядка 175 тысяч кв. м недвижимости класса "комфорт" и "бизнес" на территории более 4 га. Там будет построено жилье, апартаменты, объекты коммерческой, спортивной и торговой инфраструктуры.

В компании добавили, что над концепцией комплекса уже работают три архитектурных бюро.

Проект профинансирован СберИнвест в формате "Предпроектного бриджа".

"Это первая подобная сделка СберИнвест за пределами Москвы и МО и Санкт-Петербурга и ЛО. Что говорит об огромном потенциале GloraX City Chernigovskaya!" - говорится в сообщении.

Напомним, GloraX также проявила заинтересованность в достройке проблемного дома в квартале улиц Генкиной – Ижорской – Полтавской - Дунаева в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что работы по берегоукреплению Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся в 2022 году.