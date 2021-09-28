Работы по берегоукреплению Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по берегоукреплению Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Речь идет о восстановлении берегоукрепительных сооружений правого берега Оки от Канавинского до Молитовского моста, а также противооползневых сооружений на участке от Метромоста до Молитовского моста.

В августе правительство региона заключило концессионное соглашение с ООО "Черниговская набережная" о финансировании, создании и эксплуатации гидротехнического сооружения.

Согласно условиям соглашения, концессионер имеет право размещать объекты общественного питания и вести другую деятельность, которая не нарушает законодательство и не препятствует эксплуатации объекта.

"В настоящее время проводится работа по подготовке к передаче земельных участков и объектов в рамках данного соглашения", - пояснили в министерстве.

Напомним, земельные участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали из муниципальной в собственность Нижегородской области в апреле текущего года. Cами берегоукрепительные сооружения были переданы в декабре 2020 года.

Отметим, что ранее сообщалось о планах заключить концессионное соглашение по восстановлению берегоукрепления с АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России").

Напомним также, что архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрил повышение разрешенной этажности зданий на Черниговской набережной.