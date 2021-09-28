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Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода готовы к зиме на 70%

22 октября 2021 14:02  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дорожные службы Нижнего Новгорода готовы к зиме на 70%. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Он рассказал, что содержанием дорог в Автозаводском, Ленинском, Московском, Приокском и Советском районах занимается МП "Ремонт и эксплуатация дорог"; в Канавинском - МП "Коммунальное хозяйство"; в Сормовском - МП "Дорожник"; в Нижегородском - МП "Дорожник", МБУ "Центр" и два индивидуальных предпринимателя; в Новинках - МБУ "Ока".

По словам Виталия Ковалева, закупка противогололедного компонента осуществлена на 70%. Безопасность составов проверена лабораторно.

Переоборудование техники к зимнему периоду завершено на 78%. Всего на дорогах города будут работать 430 единиц техники (342 единицы - муниципальная техника).

Глава департамента напомнил, что в этом году парк дорожной техники был обновлен на 207 единиц.

Для утилизации снега произведена расконсервация снегоплавильной станции в Советском районе. Кроме того, с января начнет функционировать станция на Гребном канале. В других районах подготовлены снежные полигоны.

Кроме того, в преддверии холодов была восстановлена муниципальная база Советского района (стоянка техники, ремонтная база, помещения для дорожных рабочих, диспетчерский пункт, административные помещения). Прежде она не эксплуатировалась. Сейчас проводится работа по организации таких баз в Московском и Ленинском районах. Готовится переезд базы с ул. Черниговской на Гребной канал. Приобретена база в Автозаводском районе.

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Теги:
Городская дума Дороги
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