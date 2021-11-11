Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 907 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доходная и расходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 907 млн рублей. Такое решение было принято в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Отметим, что в проект ноябрьских изменений бюджета 23 ноября главой города была внесена правка.

Как рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, деньги предлагается распределить следующим образом:

Поступления межбюджетных трансфертов (809,7 млн рублей):

- 728,2 млн рублей - на оплату контракта на лизинг ретро-трамваев;

- 70,6 млн рублей - на увеличение расходов на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения коронавируса на оплату коммунальных услуг и оплату труда работников;

- 5 млн рублей - на создание модельных библиотек, в том числе в Приокском районе;

- 4,8 млн рублей - на комплектование книжных фондов;

- 0,8 млн рублей - на техническое оснащение детских и кукольных театров, в частности Детского театра "Вера";

-0,3 млн рублей - на финансирование допрасходов муниципальных образований, связанных с реализацией проектов "Вам решать!".

Собственные доходы (94,4 млн рублей):

- 30,7 млн рублей - на возмещение убытков муниципальным театрам в связи с ограничениями из-за коронавируса;

- 25,2 млн рублей - на погашение кредиторской задолженности МП "ГУК" перед АО "Нижновэнерго";

- 14,4 млн рублей - на приобретение тренажерной системы на базе виртуальных моделей для проведения уроков ОБЖ на базе 30 школ;

- 6,3 млн рублей - на расходы по оплате выкупной стоимости при расселении граждан;

- 5,8 млн рублей - на увеличение фонда оплаты труда учреждений культуры для достижения целевых показателей;

- 3 млн рублей - на установку забора в спортивной школе №9;

- 1,6 млн рублей - выплата компенсации при увольнении в связи с ликвидацией МКУ "ЦДС";

- 0,5 млн рублей - на оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- 0,4 млн рублей - приобретение техники в МКУ "Нижегороджилагентство".



Доходы от платных услуг (2,9 млн рублей)

- 1,2 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Архив города Нижнего Новгорода",

- 0,8 млн рублей - на обеспечение деятельности библиотек (книжный фонд, текущий ремонт),

- 0,6 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "ГО и ЧС"

- 0,3 млн рублей - на содержание МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода";

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составит 45,9 млрд рублей, расходная – 47,9 млрд рублей, дефицит – 1,97 млрд рублей.

Напомним, что проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год внесен на рассмотрение в Гордуму.