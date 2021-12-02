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Культура и отдых

Нижегородский театр драмы представит "Маленькие трагедии" 24 декабря

16 декабря 2021 17:24  [60] Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский государственный академический театр драмы им. Горького представит зрителям премьеру спектакля по произведению Александра Пушкина "Маленькие трагедии" 24 и 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Режиссером постановки выступил художественный руководитель петербургского государственного камерного драматического театра "Левендаль" Искандер Сакаев. Жанр определяется им как "драматические искушения в двух действиях".

В спектакль войдут четыре пьесы: "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Пир во время чумы". Они все были написаны Александром Пушкиным в Большом Болдине во время его карантина. Объединяющим стержнем спектакля станет спор Мефистофеля с Фаустом, взятый из пушкинской "Сцены из Фауста" ("Мне скучно, бес…"). 

"Маленькие трагедии" — произведения и по форме и по содержанию необычные. Александр Сергеевич экспериментировал, создавая свои "опыты драматических изучений".  Каждая история в "Маленьких трагедиях" – страсть, одержимость, смертный грех, где герои стремятся выйти за край, за пределы человеческого…  да и для самого Пушкина, я думаю, это сочинительство на карантине в Болдине было неким побегом из окружавшей его реальности. Мне хотелось придумать свою историю, посвященную Пушкину и его шедеврам, сделать свою игру. Игру в игре. Сам пушкинский текст, к счастью, дает большие возможности", - рассказал Искандер Сакаев.

Зритель, по мнению режиссера, сможет увидеть на сцене историю о создании истории.  

Костюмы для постановки создала член Союза художников России, лауреат Национальной премии "ЦИРКЪ" Ника Велегжанинова.

"Образ спектакля для меня – это пачка рукописных листов, которые способны летать, парить, падать, разбиваться... Рукописи будут и звуком, и плотью, в общем, все — в них. Весь наш спектакль — одухотворенный, материализованный текст Пушкина", - пояснила она. 

Главные роли исполнят заслуженный артист РФ Юрий Котов, артисты театра Елена Туркова, Сергей Кабайло, Маргарита Баголей. В роли "бесов Пушкина" — Рустам Абдряхимов, Александр Горбунов, Николай Смирнов, Павел Ушаков.

Спектакль будет доступен по программе "Пушкинская карта"

Напомним, это уже вторая премьера месяца, 2 декабря на сцене театра впервые был показан спектакль "Смута".

Ранее сообщалось, что актриса Нижегородского государственного академического театра драмы им. Горького Маргарита Алашеева удостоена специальной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". 

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Теги:
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