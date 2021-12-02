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Политика

Девятнадцатым побратимом Нижнего Новгорода стал латиноамериканский город Сан-Хосе

16 декабря 2021 19:11  [53] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

У Нижнего Новгорода появился девятнадцатый по счёту город-побратим. Им стал Сан-Хосе - столица Республики Коста-Рика.Об этом сообщили в городской администрации.

16 декабря соглашение об установлении побратимских связей было заключено в заочном формате: в режиме видеоконференцсвязи его подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и и.о. мэра Сан-Хосе Паула Мария Варгас Рамирес.

Торжественная церемония состоялась в рамках визита в регион посла Коста-Рики в России Лиллиам Родригес Хименес.

Юрий Шалабаев отметил, что администрация Нижнего Новгорода придаёт большое значение установлению и развитию взаимовыгодных отношений с зарубежными городами в ключевых сферах деятельности - в частности, взаимодействие в сфере экономики. Так, в Сан-Хосе уже отправлены конкретные предложения и описания проектов, в которых ему предлагается принять участие.

"Мы предлагаем городу Сан-Хосе организовать онлайн-конференцию с участием торгово-промышленных палат наших городов. В рамках этого мероприятия проведём презентации экономического и промышленного потенциала Нижнего Новгорода и Сан-Хосе, установим прямые контакты между торгово-промышленными палатами и определим наиболее перспективные направления сотрудничества", – добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, планируются совместные образовательные проекты с нижегородскими вузами и школами. Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Так, на первом этапе сотрудничества планируется организовать виртуальные экскурсии по музеям Нижнего Новгорода и Сан-Хосе, чтобы жители городов-побратимов могли ознакомиться с историей и культурой друг друга.

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева также сказала, что установление побратимства между Нижним Новгородом и Сан-Хосе укрепит имеющиеся торгово-экономические связи между Нижегородской областью и Республикой Коста-Рика.

"Республика Коста-Рика также славится производством кофе, мы рассчитываем, что именно кофейная индустрия станет еще одним направлением совместной работы", – поделилась она

"В перспективе мы могли бы провести Дни культуры Коста-Рики в Нижегородской области. Регион готов к развитию сотрудничества и в образовательной сфере. Ежегодно в нижегородских вузах обучается более 200 граждан стран Латинской Америки, и нам хотелось бы, чтобы в их число вошли представители Коста-Рики", – добавила Ольга Гусева.

До настоящее время у Нижнего Новгорода было 18 городов-побратимов. Так, в разные годы с приволжской столицей побратались Эссен (ФРГ), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Южная Корея), Нови-Сад (Сербия), Минск (Беларусь), Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Дьер (Венгрия), Бельцы (Молдова), Добрич (Болгария), Ираклион (Греция), Хэфэй (Китай) и Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

Ранее сообщалось, что Бухара и Салвадор могут стать городами-побратимами Нижнего Новгорода. Кроме того, город планирует заключить меморандумы о взаимопонимании с городами Браззавиль (Республика Конго) и Давид (Панама).

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Теги:
Международное сотрудничество Побратим Юрий Шалабаев
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