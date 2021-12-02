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Общество

Нижний Новгород намерен на 5% сократить выбросы загрязняющих веществ уже к 2024 году

22 декабря 2021 10:33  [340] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижний Новгород намерен на 5% сократить выбросы загрязняющих веществ уже к 2024 году. Информация об этом размещена на сайте Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество".

Согласно информации, руководство города присоединилось к кампании BreatheLife, в рамках которой город взял на себя обязательства о сокращении выбросов загрязняющих веществ на 5% к 2024 году.

В Нижнем Новгороде внедряются важные для качества жизни населения инициативы, а также проводится работа по внедрению важнейших программ в части экологии и устойчивого развития региона.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, в период с 2019 по 2024 года в рамках программы "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" предусмотрено обязательство довести долю загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов по направлению атмосферный воздух до 10% для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

"Администрация города реализует мероприятия, направленные на увеличение количества общественного электротранспорта, улучшение городского управления твердыми коммунальными отходами и другие меры по сокращению загрязнения атмосферного воздуха", – отметил глава города.

Российское экологическое общество в свою очередь в рамках кампании BreatheLife будет помогать Нижнему Новгороду в достижении поставленных целей по сокращению загрязнения атмосферного воздуха, как одного из ключевых факторов обеспечения качества жизни граждан.

Ранее сообщалось, что электробус начал курсировать в постоянном режиме в Нижнем Новгороде с июля 2021 года.

Электробусы будут следовать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской, Безводной со всеми остановками. При движении по маршруту будет осуществляться заезд к железнодорожной платформе "Стригино", введенной в эксплуатацию в 2020 году. Жители Автозаводского района смогут приехать к железнодорожной станции и пересесть на пригородный поезд, идущий без пробок до Московского вокзала или проспекта Гагарина.

Время в пути на электричке до Московского вокзала – 26 минут, до проспекта Гагарина – 50 минут.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Экология
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