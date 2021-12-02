Полеты в Баку возобновляются из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полеты в Баку возобновляются из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно информации, первый рейс состоялся уже 22 декабря.

Далее прямые регулярные рейсы авиакомпании из Нижнего Новгорода и обратно будут выполняться по средам.

Вылет из столицы ПФО запланирован на 00:40, а прибытие в Баку – в 04:45.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 в одноклассной компоновке на 189 пассажирских мест.

Напомним, что летом авиакомпания Nordwind выполняла полеты по данному маршруту один раз в неделю.