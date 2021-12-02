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Полеты в Баку возобновляются из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Согласно информации, первый рейс состоялся уже 22 декабря.
Далее прямые регулярные рейсы авиакомпании из Нижнего Новгорода и обратно будут выполняться по средам.
Вылет из столицы ПФО запланирован на 00:40, а прибытие в Баку – в 04:45.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 в одноклассной компоновке на 189 пассажирских мест.
Напомним, что летом авиакомпания Nordwind выполняла полеты по данному маршруту один раз в неделю.
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