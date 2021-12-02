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Культура и отдых

Парк "Швейцария" откроется полностью для посещения 25 декабря

23 декабря 2021 10:41  [395] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парк "Швейцария" откроется полностью для посещения 25 декабря. Об этом сообщается на странице парка в соцсети Instagram.

Согласно информации, в период новогодних каникул в парке запланировано множество активностей для празднования Нового года и Рождества.

Так, на центральной площади разместятся два катка – большой и детский. Рядом с ним будут работать пункт проката, лаунж-зона и фудтраки.

На поляне около детского центра все дни с 10:00 до 22:00 будет работать ярмарка подарков и угощений. А сам детский центр станет площадкой для мэппинг-шоу, которое будет работать с 16:00 до 21:00.

Ежедневно по аллеям парка будет ездить новогодний экспресс - ярко украшенный паровозик. С 12:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по основам декорирования новогодних украшений . Для детей с 16:00 до 20:00 будет работать анимация - мимы, жонглеры, аниматоры, дед Мороз и Снегурочка, а также персонажи парка – Паркуша и Садовник.

С 12:00 до 20:00 все желающие смогут сыграть в керлинг. Также представлены и другие спортивные активности.

"Всех гостей парка порадует новогоднее оформление парка со звездой-кометой у центрального входа, светящими деревьями, световым фонтаном и невероятно привлекательными фотозонами", - отмечается в сообщении.

Также в парке можно будет встретить и главную ночь года. Каток, мэппинг-шоу, дед Мороз и Снегурочка, мимы, ярмарка будут развлекать всех до 03:00 1 января.

Напомним, что в настоящее время парк работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный.

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Теги:
Парк Швейцария
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