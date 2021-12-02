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Лыжня в нижегородском парке "Швейцария" станет доступна после полного открытия парка

13 декабря 2021 12:36  [96] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Лыжня в нижегородском парке "Швейцария" станет доступна после полного открытия парка. Об этом сообщается на странице парка в соцсети Instagram.

"Лыжню сделали. Накатали первый маршрут. Слева от Сурикова. Ждем открытия", - заявили представители парка.

Напомним, парк "Швейцария" полностью откроется после благоустройства до 20 декабря. 

Ранее сообщалось, что в парке  специальной техникой  будет проложена лыжня для классического хода шириной около 3 метров, протяженностью от 1 километра. Предполагаемый маршрут - от ул. Сурикова, к памятнику афганцам, остановке "Администрация района" и обратно к ул. Сурикова. Лыжня будет обновляться два раза в неделю.

"На снежную подушку слоем от 30-40 см выезжает техника с навесным оборудованием. Сначала "терка" выравнивает и уплотняет снеговой настил. Затем резак прокладывает лыжню", - пояснили представители парка.

Напомним, что в настоящее время парк работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный.

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Теги:
Лыжный спорт Парк Швейцария Спорт
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