Нижегородское метро будет работать в новогоднюю ночь до 03:00 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское метро будет работать в новогоднюю ночь до 03:00. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, движение поездов запланировано с интервалом в 20 минут.

Отмечается, что по Автозаводской линии метро будут курсировать и специальные новогодние составы.

А утром 1 января 2022 года нижегородское метро начнет свою работу уже с 06:00.

Как сообщалось ранее, нижегородцам не потребуется QR-код для допуска на "Горьковскую елку" на пл. Горького. При этом вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по QR-коду. При этом нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. В ночь с 31 декабря на 1 января там будет организована анимационная программа до 2:00, спортивные активности и салют.