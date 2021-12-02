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Нижегородское метро будет работать в новогоднюю ночь до 03:00

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское метро будет работать в новогоднюю ночь до 03:00. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, движение поездов запланировано с интервалом в 20 минут.

Отмечается, что по Автозаводской линии метро будут курсировать и специальные новогодние составы.

А утром 1 января 2022 года нижегородское метро начнет свою работу уже с 06:00.

Как сообщалось ранее, нижегородцам не потребуется QR-код для допуска на "Горьковскую елку" на пл. Горького. При этом вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по QR-коду. При этом нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. В ночь с 31 декабря на 1 января там будет организована анимационная программа до 2:00, спортивные активности и салют.

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