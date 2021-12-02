Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ледовый дворец построят в Нижнем
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 декабря 2021 12:09  [124] Вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по QR-коду
16 декабря 2021 10:55  [118] Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" откроется в Усадьбе Рукавишниковых 17 декабря
15 декабря 2021 18:02  [338] Нижегородцы разобрали места на новогодний гала-концерт на Ярмарке за 4 минуты
15 декабря 2021 17:37  [272] Нижегородский цирк исполнит желания зрителей к Новому году
15 декабря 2021 13:04  [207] Благотворительная новогодняя распродажа вечерних платьев пройдет в Нижнем Новгороде
14 декабря 2021 17:18  [363] Актриса нижегородского театра драмы Маргарита Алашеева удостоена премии "Золотая Маска"
13 декабря 2021 16:47  [388] Нижегородский врач написала книгу о работе в пандемию коронавируса
13 декабря 2021 14:36  [902] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 13 по 19 декабря 2021 года
12 декабря 2021 18:56  [405] Школьники Балахны, Чкаловска и Нижнего Новгорода присоединились к федеральному проекту "Пушкинская карта"
12 декабря 2021 18:48  [348] Почти 50 редких книг оцифровано в нижегородской библиотеке им. В.И. Ленина в 2021 году
Культура и отдых

Вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по QR-коду

16 декабря 2021 12:09  [124] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по "Мультипассу" или QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса или иммунизацию. Об этом сообщается в группе "Нижний 800" в соцсети ВКонтакте.

Отметим, что Нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. В ночь с 31 декабря на 1 января там будет организована анимационная программа до 2:00, спортивные активности и салют. 

Также QR-коды потребуется для посещения новогоднего гала-концерта Ильи Авербуха, места на который нижегородцы разобрали за 4 минуты. И церемонии закрытия празднования и передачи титула "Новогодней столицы" Новосибирску, которая запланирована на 9 января. В этот же день состоится шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". 

"В остальные дни доступ на Ярмарочную площадь будет свободным", - говорится в сообщении.

Анимационная программа будет организована на территории Ярмарки ежедневно с 24 декабря все праздничные дни.

Ранее сообщалось, что новогоднюю площадку готовят на Нижегородской ярмарке. Cейчас там ведется монтаж ледового катка. Он будет открыт для массовых катаний до 13 марта. На территории уже появились домики, где будет работать новогодняя ярмарка и фудкорт. Кроме того, на территорию ярмарки уже привезли подаренную Москвой карусель

Добавим, что с 25 декабря по 9 января на Нижегородской ярмарке будет работать резиденция Деда Мороза.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Новый год Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph