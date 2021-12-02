Вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по QR-коду Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по "Мультипассу" или QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса или иммунизацию. Об этом сообщается в группе "Нижний 800" в соцсети ВКонтакте.

Отметим, что Нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. В ночь с 31 декабря на 1 января там будет организована анимационная программа до 2:00, спортивные активности и салют.

Также QR-коды потребуется для посещения новогоднего гала-концерта Ильи Авербуха, места на который нижегородцы разобрали за 4 минуты. И церемонии закрытия празднования и передачи титула "Новогодней столицы" Новосибирску, которая запланирована на 9 января. В этот же день состоится шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

"В остальные дни доступ на Ярмарочную площадь будет свободным", - говорится в сообщении.

Анимационная программа будет организована на территории Ярмарки ежедневно с 24 декабря все праздничные дни.

Ранее сообщалось, что новогоднюю площадку готовят на Нижегородской ярмарке. Cейчас там ведется монтаж ледового катка. Он будет открыт для массовых катаний до 13 марта. На территории уже появились домики, где будет работать новогодняя ярмарка и фудкорт. Кроме того, на территорию ярмарки уже привезли подаренную Москвой карусель.

Добавим, что с 25 декабря по 9 января на Нижегородской ярмарке будет работать резиденция Деда Мороза.

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