Первая модельная библиотека открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" открылась первая модельная библиотека им.А.С.Попова МКУК ЦБС Приокского района по адресу: ул.Горная, д.30. Библиотеку посетили глава города Юрий Шалабаев и первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Юрий Шалабаев отметил, что обновлённая библиотека – это полностью отремонтированное помещение с современным дизайном.

"Это не скучные стеллажи со старой мебелью, а современное пространство, где можно не только почитать: здесь будут проходить мастер-классы, интерактивные театральные постановки, посетителей ждет современное оборудование: 3D-принтеры, телескоп, компьютеры, сенсорные панели. То есть, библиотека наполнена не только оборудованием и книжными фондами, но и новыми смыслами. На следующей неделе в Канавинском районе откроется еще одна модельная библиотека", – заявил мэр.

Как рассказала директор Централизованной библиотечной системы Приокского района Евгения Петухова, в модельную библиотеку закупили три тысячи новых книг – от классики до "Гарри Поттера". В гости ждут и детей, и студентов, и взрослых людей.

"Здесь можно будет делать всё: посмотреть кино, позаниматься самообразованием, поконструировать на 3D-принтере. Есть и коворкинг, где можно поговорить о бизнес-делах, сделать дипломную работу", – сообщила она.

В модельной библиотеке предусмотрены автоматизированные рабочие места для пользователей, станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. Помимо нового современного пространства в библиотеке им.А.С.Попова реализована система автоматизированного обслуживания на основе RFID-меток.

Создание по всей стране сети модельных библиотек – это одна из целей национального проекта "Культура".

"С каждым годом мы планово увеличиваем количество федеральных средств, привлекаемых на развитие культуры региона. В прошлом году мы получили на реализацию проекта из федерального бюджета 35 млн рублей, в этом году уже 70. Вообще в этом году по всей области должны открыться девять модельных библиотек. Мы понимаем, что сейчас нужно разрабатывать больше проектно-сметных документаций для красивых, интересных и удобных библиотечных пространств и заявляться с ними на федеральный уровень", – заявила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.