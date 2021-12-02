Несколько домов Ленинского района Нижнего Новгорода останутся без горячей воды 25 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Плановые отключения горячей воды в пяти домах Ленинского района Нижнего Новгорода пройдут в субботу, 25 декабря. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

Согласно информации, с 09:00 до 13:00 без горячего водоснабжения останутся жители домов № 14/1 и 14/2 на площади Комосомольской.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 прекратится подача горячей воды в домах №№ 70/1 и 71 по улице Каширской и доме №64/1 по улице Баумана.

Напомним, что ранее более 50 домов частично остались без света и воды в Нижнем Новгороде.