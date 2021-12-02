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Общество

Дома в трех районах Нижнего Новгорода останутся без воды, света и тепла 28 декабря

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дома в трех районах Нижнего Новгорода останутся без воды, света и тепла 28 декабря. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно информации, отключения связаны с проведением плановых работ на системах электроснабжения и водоснабжения.

Так, с 09:00 до 15:00 28 декабря горячая вода будет отключена в домах №3/1,3/2,3/3 по Мещерскому бульвару.

В период с 12:00 до 16:00 жители домов №16,14,12 по ул. Большая Покровская останутся без теплоснабжения.

А жители домов №50 и №52 по ул. Народная с 13:00 по 17:00 останутся без электроснабжения.

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Теги:
водопровод Электроэнергия
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