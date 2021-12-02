Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 декабря по 9 января
Ледовый дворец построят в Нижнем
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2021 12:04  [79] Катки в нижегородском парке "Швейцария" заработают к 31 декабря
28 декабря 2021 11:40  [117] Парад планет и звездопад смогут наблюдать нижегородцы в праздники
28 декабря 2021 11:33  [94] Осенний призыв на службу завершился в Нижегородской области
28 декабря 2021 11:23  [118] Деревня Юловка газифицирована в Нижегородской области
28 декабря 2021 10:52  [144] Допместа могут появиться на квест в резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке
28 декабря 2021 10:41  [171] Более чем в 15% школ и детсадов Нижегородской области введен карантин по ОРВИ и коронавирусу
28 декабря 2021 10:23  [140] Более 70 делегации посетили регион в год 800-летия Нижнего Новгорода
28 декабря 2021 09:25  [331] Дома в трех районах Нижнего Новгорода останутся без воды, света и тепла 28 декабря
28 декабря 2021 08:55  [135] Около 180 детей из нижегородских реабилитационных центров поздравили с Новым годом
27 декабря 2021 19:26  [318] Глеб Никитин провел итоговое заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Нижегородской области
Общество

Катки в нижегородском парке "Швейцария" заработают к 31 декабря

28 декабря 2021 12:04  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледовые катки в нижегородском парке "Швейцария" заработают к 31 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 21:45. В новогоднюю ночь работу катков планируется продлить до 3:00.

Однако, по понедельникам, за исключением 3 января, на катках станут проводить профилактические работы.

Напомним, что два катка с искусственным покрытием откроются на центральной площади парка "Швейцария" . Один каток будет основным - большого размера. Второй будет предназначен для маленьких посетителей парка: его установят ближе к планетарию, около сцены.

Праздничные катания на свежем воздухе будут сопровождаться иллюминацией и музыкой.

Кроме того, в парке всё это время будет работать прокат снаряжения, а также будут организованы зоны для отдыха и ожидания. 

Ранее сообщалось, что почти 70 катков в восьми районах Нижнего Новгорода будет работать этой зимой. Больше всего ледовых площадок – 24 – появится в Автозаводском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парк Швейцария Фигурное катание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph