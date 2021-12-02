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Ледовые катки в нижегородском парке "Швейцария" заработают к 31 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
Площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 21:45. В новогоднюю ночь работу катков планируется продлить до 3:00.
Однако, по понедельникам, за исключением 3 января, на катках станут проводить профилактические работы.
Напомним, что два катка с искусственным покрытием откроются на центральной площади парка "Швейцария" . Один каток будет основным - большого размера. Второй будет предназначен для маленьких посетителей парка: его установят ближе к планетарию, около сцены.
Праздничные катания на свежем воздухе будут сопровождаться иллюминацией и музыкой.
Кроме того, в парке всё это время будет работать прокат снаряжения, а также будут организованы зоны для отдыха и ожидания.
Ранее сообщалось, что почти 70 катков в восьми районах Нижнего Новгорода будет работать этой зимой. Больше всего ледовых площадок – 24 – появится в Автозаводском районе.
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