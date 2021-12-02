Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 29 декабря

Схема транспортных ограничений
Фото:
В Нижнем Новгороде в Советском районе 29 декабря будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать с 7:00 до 22:00 на участке около дома №29.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытой территории. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что 28 декабря данный участок также будет перекрыт в связи с проведением хоккейного матча "Торпедо" - рижское "Динамо" во Дворце спорта "Нагорный.
Напомним, в Нижнем Новгороде в новогодние праздники будет ограничено движение транспорта на площади Минина и Пожарского.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+