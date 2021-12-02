Площадь Минина и Пожарского частично перекроют для движения транспорта до 10 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в новогодние праздники будет ограничено движение транспорта на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.



В частности, с 00:01 25 декабря до 06:00 10 января будет перекрыт участок от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также по Георгиевскому съезду.

Кроме того, с 00:01 31 декабря по 00:01 2 января площадь Минина будет полностью закрыта для движения транспорта - от улицы Варварской, включая подъезды с улиц Ульянова и Минина.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытым участкам. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, на площади с 25 декабря начнётся работа праздничной локации. Центральная площадка празднования перенесена на Нижегородскую ярмарку, а на площади Горького будет проходить "Горьковская ёлка" - она также откроется 25 декабря.

Ранее сообщалось, что парковка автомобилей будет запрещена на Георгиевском съезде Нижнего Новгорода с 5 января.

Кроме того, парковаться на площади Минина и прилегающих улицах запрещено до 15 марта.