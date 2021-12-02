Ледовый дворец построят в Нижнем
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2021 16:20  [0] Модернизированная диспетчерская начала работать в дзержинских тепловых сетях
24 декабря 2021 16:12  [18] Почти 14 тысяч га леса восстановили в Нижегородской области в этом году
24 декабря 2021 16:01  [44] Новый водогрейный котел введен в эксплуатацию на Дзержинской ТЭЦ
24 декабря 2021 15:45  [57] Нижегородский водоканал наградил победителей конкурса на стипендию имени А.И. Дельвига
24 декабря 2021 15:25  [83] Еще два приюта для животных планируется построить в Нижегородской области
24 декабря 2021 15:09  [89] Новое медоборудование поступило в Чкаловскую ЦРБ
24 декабря 2021 14:47  [244] Снегопад и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 25 декабря
24 декабря 2021 14:26  [121] ПАО "ГАЗ" оштрафовали за неполное устранение экологических нарушений
24 декабря 2021 13:42  [133] Качество жизни улучшилось более чем у 200 тысяч нижегородцев благодаря расчистке русел рек Сатис, Тёши и Вичкинзы
24 декабря 2021 13:11  [253] Площадь Минина и Пожарского частично перекроют для движения транспорта до 10 января
Общество

Площадь Минина и Пожарского частично перекроют для движения транспорта до 10 января

24 декабря 2021 13:11  [253] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в новогодние праздники будет ограничено движение транспорта на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, с 00:01 25 декабря до 06:00 10 января будет перекрыт участок от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также по Георгиевскому съезду.

Кроме того, с 00:01 31 декабря по 00:01 2 января площадь Минина будет полностью закрыта для движения транспорта - от улицы Варварской, включая подъезды с улиц Ульянова и Минина.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытым участкам. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, на площади с 25 декабря начнётся работа праздничной локации. Центральная площадка празднования перенесена на Нижегородскую ярмарку, а на площади Горького будет проходить "Горьковская ёлка" - она также откроется 25 декабря.

Ранее сообщалось, что парковка автомобилей будет запрещена на Георгиевском съезде Нижнего Новгорода с 5 января.

Кроме того, парковаться на площади Минина и прилегающих улицах запрещено до 15 марта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Новый год Парковка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph