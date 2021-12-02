Площадь Минина и Пожарского частично перекроют для движения транспорта до 10 января

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В Нижнем Новгороде в новогодние праздники будет ограничено движение транспорта на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, с 00:01 25 декабря до 06:00 10 января будет перекрыт участок от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также по Георгиевскому съезду.
Кроме того, с 00:01 31 декабря по 00:01 2 января площадь Минина будет полностью закрыта для движения транспорта - от улицы Варварской, включая подъезды с улиц Ульянова и Минина.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытым участкам. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Напомним, на площади с 25 декабря начнётся работа праздничной локации. Центральная площадка празднования перенесена на Нижегородскую ярмарку, а на площади Горького будет проходить "Горьковская ёлка" - она также откроется 25 декабря.
Ранее сообщалось, что парковка автомобилей будет запрещена на Георгиевском съезде Нижнего Новгорода с 5 января.
Кроме того, парковаться на площади Минина и прилегающих улицах запрещено до 15 марта.
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