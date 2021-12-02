Массовые катания в нижегородском Дворце спорта начнутся 2 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Массовые катания во Дворце спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде начнутся 2 января. Об этом сообщается в группе "ЛЕДОКАТ во Дворце Спорта" в соцсети ВКонтакте.

Первые катания сезона будут проходить со 2 по 7 января. Каждый день планируется по четыре сеанса: в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

Вход на массовое катание будет возможен только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунизацию от коронавируса. Отмечается, что на территории КРК "Нагорный" необходимо использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

Ранее сообщалось, что нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или иммунизацию от коронавируса, с ограничением по числу посетителей.