Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" отправлен на Госэкспертизу Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" готов и в настоящее время проходит проверку в "Госэкспертизе". Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

После утверждения проектно-сметной документации департамент приступит к планированию работ.

Напомним, реконструкция стадиона "Водник" запланирована на 2022-2023 годы.

После реконструкции стадион сохранит свое первоначальное назначение (проведение занятий по различным видам спорта среди воспитанников муниципального бюджетного учреждения спортивная школа "Водник"), а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города. На стадионе появятся футбольный манеж и крытая ледовая арена.