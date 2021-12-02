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Культура и отдых

Показы мультимедийного спектакля "Кузница снежинок" стартовали в Манеже Нижегородского кремля

29 декабря 2021 15:26  [93] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера иммерсивного мультимедийного спектакля "Кузница снежинок" состоялась в Манеже Нижегородского кремля (корпус 1А) 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Представления будут проходить ежедневно до 9 января каждый час, начиная с 11:00 и до 20:10 (начало последнего сеанса).

Режиссером постановки выступил Иван Комаров, идея спектакля принадлежит нижегородцу Артему Мещерякову.

"Иван Комаров и Артем Мещеряков создали замечательный проект, в основе которого – история о важности семьи в жизни ребенка. "Кузнеца снежинок" – это детская новогодняя ёлка. Мы проводим ее в память и в попытке переосмыслить то, что происходило здесь более 120 лет назад, когда писатель Максим Горький проводил благотворительные ёлки в Манеже. Интерес нижегородцев к этому проекту колоссальный", – рассказал министр культуры региона Олег Беркович.

По сюжету спектакля, бабушка и ее внук Ваня никак не могут договориться, что важнее – чудеса или современные технологии. Поссорившись, они (а вместе с ними и команды зрителей) идут на экскурсию по кузнице разными путями. Команда Вани попадает в прошлое, а команда бабушки – в будущее. Задача героев – собрать первую в мире нетающую снежинку, а главное - понять друг друга, поверить в чудо и подружиться с современными технологиями.

"Это интерактивная история с двумя линиями. Для нас был важен диалог поколений и времени: когда бабушка попадает в будущее, а мальчик Ваня – в 1900-е годы, где изучает прошлое Нижнего Новгорода и его традиции. Помимо тач-панели, которую каждый зритель сможет потрогать и поуправлять ей, в спектакле используется видеоконтент, меняющийся в зависимости от заданий, которые выполняет герой. Кроме того, есть зеркальный лабиринт, который очаровывает всех, кто попадает в него, а также другие технологии", – рассказал режиссер иммерсивного мультимедийного спектакля "Кузница снежинок" Иван Комаров.

Отмечается, что всего в открытом доступе было более 4,5 тысячи бесплатных билетов, из них 500 выделено для социально незащищенных категорий детей: сирот, воспитанников детдомов, юных нижегородцев из многодетных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Часть показов планируется для детей-победителей олимпиад, фестивалей, конкурсов и спортивных соревнований. Также посетителями станут медицинские работники, которые борются с коронавирусной инфекцией в Нижегородской области, и их дети.

Напомним, что посещение программы бесплатное, но по предварительной регистрации на сайте nizhny800.ru и в официальных аккаунтах. Для доступа на спектакль взрослым потребуется QR-код с госуслуг о вакцинации/иммунизации или "Мультипасс", свободный доступ без взрослых возможен с 12 лет.

Напомним, фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" официально стартовал в Нижнем Новгороде 10 декабря. Нижегородцев и гостей города ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа в районах города.

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Теги:
Кремль Новый год Спектакль
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