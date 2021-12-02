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Происшествия

Замдиректора школы и подрядчик обвиняются в гибели мальчика от удара током в Сормовском районе

30 декабря 2021 10:48  [111] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Руководитель строительной организации и заместитель директора школы № 84 (ул. Баренца) обвиняются в гибели 9-летнего мальчика от удара током в августе 2021 года. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области. 

По версии следствия, вечером 11 августа ребенок играл со сверстниками на территории школы. Чтобы посмотреть на тренировку футбольной секции, он встал на металлическое ограждение пандуса для людей с ограниченными возможностями и заглянул в окно спортивного зала школы. Однако, оступился и коснулся лицом и рукой металлорукава для кабеля, питающего камеру наблюдения. От полученного удара током он скончался на месте происшествия до прибытия скорой.

В ходе судебных экспертиз было установлено, что компания-подрядчик, установившая систему видеонаблюдения на здании школы, смонтировала металлорукава в зоне досягаемости, не приняв мер к защите от поражения током путем заземления. Следователи СК полагают, что директор этой строительной компании в нарушение заключенных контрактов и правил установки электрооборудования организовал монтаж наружной электроустановки, не отвечающей требованиям безопасности.

Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку). Свою вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал, от дачи показаний отказался.

Кроме того, по данному уголовному делу в качестве обвиняемой привлечена заместитель директора школы, ответственная за административно-хозяйственную работу. Она обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку). Женщина в нарушение заключенных с подрядчиком контрактов не организовала проведения экспертизы для проверки представленных исполнителем результатов оказанных услуг. Свою вину она также не признала.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время следователями СК продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования.

Напомним, что после этого случая во всех образовательных учреждениях Нижнего Новгорода проверили электрооборудование и провели разъяснительные беседы с детьми о технике безопасности при обращении с электроприборами и проводкой.

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Теги:
Следственное управление Школы
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