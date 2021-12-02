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Общество

Движение транспорта будет изменено в Нижнем Новгороде в связи с празднованием Нового года

30 декабря 2021 17:25  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в связи с новогодними мероприятиями будет временно приостановлено движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Часть перекрытий движения будут кратковременными, а из-за более продолжительных будут внесены изменения в маршруты регулярных перевозок.

В частности, на ул.Ярошенко вокруг ФОКа "Юность" - от дома №7 до дома №3 и до ул.Героя Рябцева - движение будет перекрыто с 23:00 31 декабря до 1:00 1 января.

На ул.Советской на участке от дома №12 до ул. Керченской - напротив Нижегородской ярмарки - движение будет приостановлено с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января.

Возле к/т "Россия" по бул.Заречный на участке от пр.Ленина до дома № 34 по пр.Ленина ограничения будут действовать с 00:01 31 декабря до 00:01 2 января.

Кроме того, с 00:01 31 декабря до 00:01 2 января пл. Минина и Пожарского будет полностью закрыта для движения транспорта - от ул.Варварской, включая подъезды с улиц Ульянова и Минина.

Напомним также, что с 00:01 25 декабря до 06:00 10 января будет перекрыт участок от Верхневолжской набережной до улицы Минина, а также по Георгиевскому съезду.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытым участкам. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

В связи с указанными изменениями будут скорректированы маршруты общественного транспорта.

Так, автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 в направлении ул. Минина пойдут по Варварке, ул.Пискунова; в направлении пл.Свободы – по ул.Пискунова и Варварке.

Маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 и №304 в направлении ул.Минина поедут по Варварской улице и Пискунова в оба направления.

Разворот автобусов А-1, А-68, Т-31 будет организован на пл.Минина и Пожарского в районе Б.Покровской.

Автобус А-45 поедет в направлении ул.Коммуны – по Рессорному переулку, Просвещенской, 50 лет Победы, Коминтерна, Культуры, Коперника; в направлении ул.Рябцева – по Коперника, Культуры, Коминтерна, Страж Революции, Просвещенской, Рессорному переулку.

Троллейбус №15 от Московского шоссе будет двигаться по пр.Героев, ул.50 лет Победы до ост. "Станция Варя", обратно – по ул.Страж Революции, пр.Героев.

Трамвайные маршруты №6, 7 будут организованы по схеме "Московский вокзал – станция Варя".

Напомним также, что в новогоднюю ночь работа нижегородского общественного транспорта будет продлена до 03:30.

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Теги:
движение Новый год Транспорт
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