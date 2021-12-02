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Культура и отдых

Ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" покажут на Нижегородской ярмарке 9 января

04 января 2022 12:22  [229] Культура и отдых

Фото: Центр 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" от режиссера Татьяны Навки покажут на Нижегородской ярмарке 9 января в рамках торжественной церемонии передачи титула "Новогодней столицы России-2023" Новосибирску. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Декорациями для шоу станет Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser.

Главную роль в шоу исполнит Алина Загитова.

"Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Каждый ее выход на лед — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе", — отметила Татьяна Навка.

Шоу начнется в 17:00. Доступ на трибуну для зрителей будет бесплатным, но при условии предварительной регистрации. Ссылка будет доступна 4 и 6 января на сайте nizhny800.ru и в официальных аккаунтах nizhny800.

Взрослым для входа также потребуется предъявить QR-код с портала Госуслуг, подтверждающий вакцинацию или иммунизацию, либо "Мультипасс". Свободный доступ без сопровождения взрослых возможен для детей с 14 лет. Для детей до 6 лет бесплатный билет на трибуну не требуется при наличии бесплатного билета у взрослых.

Отметим, что вход на Ярмарочную площадь 9 января будет открыт с 10:00. 8 и 9 января каток на Ярмарке работать не будет.

Напомним, Нижегородская ярмарка стала главной локацией празднования Нового года в этом году. Программа там открылась 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". Режиссером гала-концерта является Илья Авербух. Нижегородцы разобрали места на гала-концерт за 4 минуты. В ночь с 31 декабря на 1 января там была организована анимационная программа, спортивные активности и салют. 

СПРАВКА:

Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

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Теги:
Новый год Праздники Фигурное катание
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